Ue: Amendola, la pandemia non cambia i pilastri fondanti del programma di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della politica estera, secondo Amendola, l’Italia punta a che l'Ue conferisca una particolare attenzione verso l’area del Mediterraneo e verso il contrasto al terrorismo, sulla base della collaborazione con i paesi terzi. Altro elemento essenziale, a modo di vedere del ministro, rimane quello dell’allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali. “Il rapporto con gli Stati terzi rimane fondamentale, a cominciare da quello transatlantico”, ha dichiarato. Secondo Amendola, nei rapporti con la Cina è necessario “equilibrio” facendo valere i propri interessi strategici senza dimenticare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli sforzi nel rilancio del dialogo con la Russia, infine, devono continuare in quanto si tratta di un tema ancora più importante in considerazione della “necessità di fare chiarezza” sul caso dell’oppositore Aleksej Navalnyj. Amendola ha quindi ricordato l’impegno europeo per il multilateralismo e l’alleanza transatlantica. Nell’ambito della presidenza italiana del G20, ha concluso, è stato organizzato un summit globale sui temi della salute proprio qui in Italia. (Res)