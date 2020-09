Editoria: Mollicone (Fd'I), pirateria audiovisiva è emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mio plauso al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Gorizia per l'operazione Evil Web: la pirateria audiovisiva ed editoriale causa ogni anno agli editori e ai produttori di contenuti danni enormi, con ricadute sull'economia nazionale e sull'occupazione di migliaia di lavoratori. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Editoria e responsabile Innovazione del partito, Federico Mollicone. "L'ampiezza della dimensione del fenomeno della pirateria ne fa una vera e propria emergenza nazionale: già Fratelli d'Italia, infatti, ha presentato una proposta di legge, anche a mia firma, per il contrasto alla pirateria, che auspichiamo possa presto iniziare il proprio percorso di approvazione in parlamento", ha detto. "Siamo da sempre a fianco della Federazione italiana editori giornali a difesa dell'informazione e dell'editoria nazionale", ha concluso. (Com)