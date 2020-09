Centrodestra: Cambiamo, pronti per federazione nuova forza liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori di Idea e Cambiamo Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani, osservano che "dopo la straordinaria vittoria in Liguria, Cambiamo consolida la propria presenza anche al di fuori del territorio ligure. Se gli elettori liguri hanno riconfermato la fiducia al presidente Giovanni Toti, con un risultato superiore a quello della prima elezione, attestando la lista Cambiamo come primo partito nella Regione, sono di grande soddisfazione anche i risultati in tutti i territori dove era presente il simbolo". Un dato, segnalano in una nota, che "in media si attesta attorno al 4 per cento al nord, come al centro e come al sud, consentendo anche di eleggere un consigliere regionale in Puglia. Un riconoscimento che conferma la solidità del progetto politico che nasce dall'esperienza di buon governo del presidente Toti e dalla voglia di portare la stessa esperienza in altre realtà amministrative". (segue) (Com)