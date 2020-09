Centrodestra: Cambiamo, pronti per federazione nuova forza liberale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cambiamo - proseguono Berutti, Quagliariello e Romani - che ha anche una rappresentanza in entrambi i rami del Parlamento con una componente sia alla Camera che al Senato, nasce proprio dall'impegno di tanti amministratori locali. Un movimento che sta crescendo nel territorio, dove la politica è confronto e dialogo costante con i cittadini, e soprattutto capacità di dare risposte e soluzione ai problemi. Cambiamo ha dimostrato alla prova dei fatti di essere pronta a prendere parte ad un progetto di federazione o ad un percorso di rifondazione di una nuova forza liberale, portatrice di una cultura di governo chiaramente collocata nel centrodestra. Uno spazio politico - concludono - che deve essere occupato se il centrodestra vuole proporsi come alternativa credibile e soprattutto candidarsi a rappresentare la maggioranza dell'elettorato".Lo dichiarano (Com)