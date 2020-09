Francia: riapre Torre Eiffel dopo evacuazione per allarme bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Torre Eiffel, a Parigi, ha riaperto dopo essere stata evacuata questa mattina per un allarme bomba. "In conformità alle procedure in vigore, la polizia ha proceduto alle perquisizioni e alle verifiche sull'insieme della torre. Il monumento ha riaperto le sue porte alle 14:15", ha fatto sapere la società che gestisce il sito. Il quartiere era stato bloccato e la torre evacuata in seguito a una telefonata anonima che indicava la presenza di una bomba. (Frp)