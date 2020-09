Trasporti: Trenord rileva e riapre sei biglietterie in Lombardia e inaugura un punto vendita a Milano Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenord ha dato il via a un piano di potenziamento del servizio di vendita e assistenza che vedrà entro settembre la riapertura – con estensione degli orari di attività – di punti vendita a Milano Lambrate, Monza, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni. Inoltre, da giovedì 17 settembre è attiva a Milano Centrale una biglietteria Trenord, che oggi è stata visitata dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Claudia Maria Terzi, alla presenza dell'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri e del nuovo team di venditori che comprende anche 8 neo assunti, entrati in servizio dopo un percorso formativo. Presso il punto vendita i clienti possono rivolgersi agli operatori o utilizzare le distributrici self-service per acquistare i titoli di viaggio: biglietti e abbonamenti per il servizio ferroviario regionale, nazionale e per i collegamenti transfrontalieri Tilo. Gli operatori sono inoltre a disposizione dei viaggiatori per informazioni e assistenza. A Milano, da martedì 22 settembre è inoltre nuovamente attiva la biglietteria presso lo scalo ferroviario di Lambrate. Con la riapertura, il punto vendita ha esteso gli orari di attività dalle 6.30 alle 20.30 tutti i giorni, sabato e festivi compresi. Per la salvaguardia della salute pubblica nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, si suggerisce ai clienti di prediligere i canali online per l'acquisto dei titoli di viaggio, per evitare assembramenti e code nelle biglietterie. È possibile acquistare online biglietti e abbonamenti per viaggiare con Trenord sull'e-Store di Trenord, tramite l'App Trenord, tramite gli sportelli bancomat di Intesa San Paolo, Unicredit, UBI, Banca Popolare di Milano abilitati e il servizio Home Banking di Intesa San Paolo. (Rem)