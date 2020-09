Mafie: Bonetti su Siani, camorra non ha fatto tacere suo sacrificio di uomo libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentacinque anni fa la camorra assassinava Giancarlo Siani. Lo ricorda su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Non ha fatto tacere però il suo sacrificio di uomo libero e la testimonianza del coraggio di ricercare e portare alla luce la verità. È ancora e sempre questa la strada. Per tanti giovani che sul suo esempio oggi scelgono di essere giornalisti, per tutti", conclude la ministra. (Rin)