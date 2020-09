Argentina: ex presidente Macri operato con successo per un tumore benigno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, è stato operato ieri con successo per l'estirpazione di un tumore benigno nell'intestino. Macri, alla guida del paese sudamericano dal 2015 al 2019, si trova "in buone condizioni di salute" ha riferito al quotidiano "Clarin" il suo medico personale, Pedro Ferraina. L'ex presidente si era recato alla clinica Otamendi di Buenos Aires per realizzare una colonscopia di routine attraverso la quale era stato poi individuato un adenoma che ha motivato la decisione dei medici di realizzare un intervento a scopo precauzionale. "Se tutto va bene il paziente già oggi potrà essere dimesso", ha aggiunto Ferraina, che ha spiegato che l'intervento è avvenuto con una chirurgia laparoscopica. L'ex presidente era stato operato già due volte nel 2016 a causa della presenza di polipi delle corde vocali che producevano una disfonia permanente. Macri si trova in Argentina dal 3 settembre dopo aver trascorso un soggiorno di circa un mese in Francia e Svizzera, e ha dovuto sottomettersi ad un periodo di quarantena obbligatoria di 15 giorni. (Abu)