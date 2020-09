Speciale scuola: Sesto San Giovanni, sindaco Di Stefano consegna 60 mila mascherine agli istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha cominciato la consegna delle 61.000 mascherine che l'amministrazione comunale ha deciso di donare a tutte le scuole primarie e secondarie della città. "Viste le colpevoli mancanze del governo, che anche sulla distribuzione delle mascherine nelle scuole si è dimostrato superficiale e inconcludente, abbiamo deciso di pensarci noi, consegnando dieci mascherine a ogni alunno della nostra città – commenta in una nota il sindaco Di Stefano –. In questi primi giorni di scuola ho ricevuto diverse chiamate e messaggi da parte di genitori che lamentavano il mancato arrivo, o la scarsa quantità, delle mascherine promesse dal governo nelle scuole dei figli: un trattamento che le famiglie, dopo tutto quello che hanno passato in questi mesi, non meritavano affatto. Ancora una volta a Roma si sono dimenticati dei Comuni, ma chi come noi sindaci conosce bene i territori sa intervenire in autonomia, con rapidità e concretezza. Con la consegna di queste 61.000 mascherine dotiamo bambini e ragazzi di uno strumento molto importante per contenere i rischi del contagio e proteggersi a vicenda. Sono certo che grazie alla loro responsabilità, già ampiamente dimostrata durante la quarantena, riusciremo a sconfiggere definitivamente il covid al più presto". La consegna delle mascherine è partita oggi dalla scuola primaria "Luini" di via Mincio e proseguirà nei prossimi giorni in tutti gli istituti di Sesto San Giovanni. (Com)