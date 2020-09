Speciale scuola: secondo colloquio tra ministra Azzolina e omologo argentino Trotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha avuto un colloquio, in videoconferenza, con il suo omologo argentino Nicolás Trotta. Al centro della riunione, la riapertura delle scuole. L’incontro - riferisce una nota del dicastero dell'Istruzione - ha fatto seguito a un primo colloquio, che ha avuto luogo l’8 aprile scorso. Il ministro Trotta ha ribadito l’interesse a conoscere le misure adottate in Italia per la ripresa delle lezioni in presenza. La ministra Azzolina ha spiegato che l’obiettivo del governo italiano è stato quello di trasformare una situazione di difficoltà in un’opportunità di innovazione, con lo stanziamento di 2,9 miliardi di euro per la ripartenza, la ricerca di nuovi spazi per la didattica, investimenti nell’edilizia scolastica, potenziamento dell’organico, con 70 mila fra docenti e non docenti in più. (Com)