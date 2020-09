Speciale scuola: assessore Calabria, per le scuole l'attenzione passa da rendicontazione a risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale all'istruzione Sandra Savaglio ha presieduto una riunione con gli istituti Tecnici superiori (Its) calabresi, sia quelli già avviati che quelli in attesa di riconoscimento della personalità giuridica. Motivazione della convocazione è stata la presentazione dell’avviso approvato con decreto 9136 del 9 settembre 2020, con una dotazione di 3.389.828 euro ai quali si aggiungeranno i 365.870,00 euro dal riparto del Ministero competente. Lo ha reso noto la Regione Calabria che ha spiegato come "nel corso dell’incontro, che si è svolto oggi nella sede della Cittadella regionale, si è proceduto alla descrizione dei contenuti dell’Avviso ma, soprattutto, alla definizione dei sui obiettivi". (Rin)