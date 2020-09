© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre prossimo, la fiducia dei consumatori tedeschi tornerà ad aumentare dopo il declino di settembre, guadagnando 0,1 punti per toccare quota -1,6. È quanto si apprende dal relativo indice pubblicato oggi dalla Società per la ricerca sui consumi di Norimberga (Gfk). Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato è inferiore alle aspettative, che stimavano la ripresa fino a quota -1. (Geb)