Camerun: proteste antigovernative, leader opposizione Kamto “confinato” nella sua abitazione

- Il leader dell'opposizione del Camerun, Maurice Kamto, si trova “confinato” nella sua abitazione dopo essere stato fermato ieri per aver pianificato le proteste antigovernative in diverse città del Paese. In una dichiarazione rilasciata all’emittente “Voice of America”, il leader del Movimento di rinascita del Camerun (Mrc) ha affermato di non esser stato picchiato né maltrattato e ha precisato di non essere ufficialmente in arresto, sebbene tema di essere arrestato nel caso in cui uscisse dalla sua casa sorvegliata. In rete circola infatti un video che mostra i veicoli della polizia fuori dalla sua abitazione. Nelle proteste antigovernative, indette ieri in diverse città del Camerun dal Mrc, un manifestante è morto e altri sono rimasti feriti. È quanto denunciato dall'avvocato Robert Amsterdam, legale del Mrc, che ha pubblicato su Twitter un video di un manifestante sdraiato immobile. "Stiamo ricevendo notizie secondo cui almeno un manifestante è stato colpito e ucciso dalla polizia a Douala e molti altri sono stati feriti e arrestati", ha scritto. Ieri quattro giornalisti sono stati arrestati mentre coprivano le proteste antigovernative nelle due più grandi città del Camerun, Yaoundé e Douala. Lo ha denunciato in una nota il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), precisando che il sindacato dei giornalisti del Camerun sta ora lavorando per garantire il rilascio di Lindovi Ndjio, Rodrigue Ngassi, Tah Mai Jarvis, Tebong Christian (questi i nomi dei quattro reporter arrestati). (segue) (Res)