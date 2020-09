Camerun: proteste antigovernative, leader opposizione Kamto “confinato” nella sua abitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza la polizia del Camerun aveva arrestato 31 membri del Mrc, tra cui anche il leader Maurice Kamto, promotore di numerose proteste in passato e per questo già più volte detenuto in passato. Secondo quanto riferito dai media locali, l'oppositore è stato arrestato da poliziotti in borghese che lo hanno prelevato a casa sua, a Yaoundé, intorno alle 13 (ora italiana). Un video amatoriale mostra alcuni attivisti che vengono inseguiti dagli agenti. L'arresto di un numero imprecisato di persone è stato confermato anche da un avvocato dell'Mrc, Ndong Christopher. Su Twitter circolano intanto immagini dei manifestanti che vengono dispersi dalle forze di polizia con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni in diverse città, fra cui Yaoundé, Douala e Bafang. In vista della protesta le forze di sicurezza hanno disposto nei giorni scorsi dei posti di blocco nei principali snodi della capitale, effettuando controlli aleatori e perquisizioni ai passanti. In un comunicato, il governo di Yaoundé ha invitato i "responsabili dell'opposizione" a non fomentare violente proteste contro l'ordine costituito, sottolineando che "qualsiasi invito all'insurrezione" sarà perseguito duramente dalle autorità sulla base della legge anti terrorismo. "Nessuna manifestazione che abbia lo scopo dichiarato di lanciare un movimento insurrezionale e di rovesciare le istituzioni repubblicane democraticamente elette potrà essere considerata pacifica", si legge nel testo, aggiungendo che ogni atto insurrezionale sarà punito secondo gli articoli del codice penale relativi alla repressione di atti di terrorismo. Il governo di Yaoundé ha precisato che in caso di protesta le forze di sicurezza metteranno in atto "tutte le misure necessarie a garantire con fermezza il mantenimento dell'ordine pubblico e della pace sociale". Severo critico del presidente Paul Biya, Kamto ha invitato a scendere in piazza domani le opposizioni per chiedere nuovamente le dimissioni del capo dello Stato e l'annullamento delle elezioni regionali da lui indette per il prossimo 6 dicembre. (Res)