Russia-Italia: Fallico, al Forum di Verona confermate presenze di primo piano

- L'organizzazione del Forum di Verona – Associazione Conoscere Eurasia e Fondazione Roscongress - anche quest'anno, lavora per assicurare la presenza ad alto livello di esponenti del mondo imprenditoriale e finanziario, così come delle cariche politiche competenti. Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, nel corso della conferenza di presentazione dell'edizione 2020 del Forum Eurasiatico di Verona. "Come Conoscere Eurasia ci siamo concentrati a confermare la presenza di figure apicali dell'economia e della finanza e abbiamo chiesto al governo italiano, in questo caso all'ambasciatore Pasquale Terracciano, che come ogni anno ci assiste con il suo prezioso aiuto trattando con i vari ministeri, perché ci possa essere una presenza qualificata. Ci siamo rivolti al nostro partner Roscongress che sta trattando con i vari ministeri russi per assicurare almeno gli omologhi che da parte italiana verranno al nostro forum", ha dichiarato Fallico, nella conferenza organizzata da "Ria Novosti". (Rum)