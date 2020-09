Spagna: governo, pensioni saranno rivalutate su base inflazione ed indice dei prezzi consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pensioni in Spagna saranno rivalutate sulla base dell'inflazione e manterranno il potere d'acquisto in linea con l'indice dei prezzi al consumo (Ipc). Lo ha affermato oggi al Congresso dei deputati il ministro della Previdenza sociale, Jose Luis Escriva, chiarendo che la commissione parlamentare preposta è sul punto di "giungere ad un accordo". Tuttavia, la Banca di Spagna ha espresso più volte riserve su tale allineamento all'Ipc sostenendo che "le conseguenze per il sistema potrebbero essere molto negative". Il direttore generale di Economia e Statistica, Oscar Arce ha, infatti, dichiarato che "in assenza di misure aggiuntive", si stima che "collegare nuovamente le pensioni all'Ipc aumenterebbe la spesa di circa 2 punti del Pil nel 2030", il che rappresenterebbe un aumento di oltre 20 miliardi. (Spm)