Roma: Raggi, abbiamo invertito rotta, no con Pd è visione mia e del M5s

- "Mi chiedo una cosa: per quanti anni questa città è stata governata dal Pd? Chi ha portato al depauperamento l'ufficio giardini? Chi non ha programmato interventi, non ha bandito gare? Non sono stata io. Noi abbiano invertito la rotta, trovato i soldi, così come promesso in campagna elettorale". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa a Roma commentato uno scenario, ipotesi di stampa, secondo il quale sarebbe in corso una trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle per estromettere la Raggi dal Campidoglio. "Nel momento in cui ho detto di essere pronta a ricandidarmi, l'ho fatto perché intendo continuare su questa strada - ha aggiunto Raggi -. E' evidente che questa è la mia visione e del Movimento 5 stelle su Roma: non credo ci siano margini per ragionamenti diversi", ha continuato la prima cittadina. "Le altre forze politiche hanno dato ampiamente prova di quello che sanno fare, in questa città non credo che ci siano margini per ragionamenti diversi", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)