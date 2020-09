Migranti: Amendola, in Ue trattativa complessa e delicata, ma Italia in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema migranti "siamo a un punto di svolta". Così il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, commenta su Twitter il il Patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione europea. "Per l'Italia sono necessari la revisione di Dublino, la solidarietà obbligatoria tra i Paesi e la gestione condivisa dei rimpatri", ricorda Amendola che anticipa: "Sarà una trattativa complessa e delicata. Ma l'Italia è in prima linea". (Rin)