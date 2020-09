Migranti: Commissione Ue, solidarietà su ricollocamenti o rimpatri sponsorizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi membri dell'Unione europea dovranno mostrare solidarietà verso i paesi più esposti alla pressione migratoria e potranno farlo con i ricollocamenti con i rimpatri sponsorizzati. Lo ha spiegato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Patto per la migrazione e l'asilo proposto oggi dalla Commissione europea. Tutti gli Stati membri dell'Ue dovranno mostrare "solidarietà" verso i paesi sotto pressione e "potranno farlo o con i ricollocamenti di coloro che hanno bisogno di protezione internazionale o con i rimpatri sponsorizzati in cui gli Stati membri si aiutano a vicenda per rimpatriare chi non ha diritto a restare". Con i rimpatri sponsorizzati, gli Stati dovranno rimpatriare entro 8 mesi "una quota di migranti dal paese di primo ingresso", ha aggiunto. "Se entro 8 mesi non saranno effettuati tutti i rimpatri, lo Stato partner accoglierà sul suo territorio quanti restano da allontanare", ha spiegato Johansson. (segue) (Beb)