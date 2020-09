Migranti: Commissione Ue, solidarietà su ricollocamenti o rimpatri sponsorizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui rimpatri, il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha spiegato che il sistema della sponsorizzazione dei rimpatri rappresenta il terzo piano della costruzione, che è fatto di "regole interne di solidarietà sicure, ma eque". Schinas ha ribadito quanto detto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: "Non discutiamo se avremo la solidarietà, ma come avremo questa solidarietà" dai paesi membri. Su questo aspetto, "abbiamo introdotto un nuovo concetto che chiamiamo la sponsorizzazione dei rimpatri" per "riequilibrare interessi concorrenti". Schinas ha sottolineato che "non tutti gli Stati membri accetteranno una ricollocazione obbligatoria" anche se è questo ciò che "allevia la situazione sui paesi in prima linea". Con la sponsorizzazione dei rimpatri, "offriamo una via alternativa", ha aggiunto. I paesi membri "se non si ricollocano" i migranti, "possono rimpatriarli". In questo modo, "i paesi sotto pressione possono chiedere aiuto ai paesi che vogliono fare queste sponsorizzazione dei rimpatri e riceveranno assistenza", ha concluso Schinas. (Beb)