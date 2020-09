Germania-Ue: copresidenti SpD, Stati membri accolgano più profughi da Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken, chiedono agli Stati membri dell'Ue di accogliere più migranti già nel campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, distrutto da un incendio. In una lettera indirizzata alle altre formazioni socialdemocratiche europee, Walter-Borjans ed Esken chiedono che, “insieme” alla Germania, gli altri paesi dell'Ue accettino “un ulteriore significativo contingente di profughi” da Moria. I copresidenti della SpD aggiungono: “Siamo consapevoli della preoccupazione che l'accoglienza dei rifugiati possa essere intesa come un invito a lasciare i luoghi d'origine e che i populisti di destra nei nostri paesi facciano ogni tentativo per sollevare l'opinione pubblica contro le vittime”. Tuttavia, “senza ulteriore aiuto” per portare i migranti “immediatamente” fuori dalla “situazione catastrofica” in cui si trovano a Lesbo, volontari, autorità e residenti sul posto sono “irrimediabilmente sovraccarichi”. (segue) (Geb)