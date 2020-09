Germania-Ue: copresidenti SpD, Stati membri accolgano più profughi da Moria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla redistribuzione dei migranti nell'Ue la Germania parteciperebbe “in base alla sua quota di popolazione totale e alla sua potenza economica". Su questo punto, evidenziano Walter-Borjans ed Esken, è già stato raggiunto un accordo nel governo federale. I copresidenti della SpD chiedono poi una nuova politica dell'Ue per i rifugiati. “Abbiamo finalmente bisogno di una riforma della politica europea in materia di asilo e migrazione basata sui valori europei e sul principio di solidarietà", scrivono Walter-Borjans ed Esken. Alla luce di queste considerazioni, "noi socialdemocratici in Europa dovremmo lavorare per una riforma tempestiva, sostenibile ed equa” delle norme dell'Ue in materia di asilo. (Geb)