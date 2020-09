Ucraina: commissione Senato Usa approva nomina Keith Dayton come ambasciatore a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per le Relazioni con gli esteri del Senato statunitense ha approvato la candidatura di Keith Dayton come nuovo ambasciatore in Ucraina. Spetterà ora al Senato confermare la nomina. Lo rende noto il presidente della commissione, il senatore Jim Risch, come riportato dall'agenzia ucraina "Unian". "Sono felice di inviare le nomine degli ambasciatori di Giappone e Ucraina in Senato per la piena approvazione. Queste posizioni giocano un ruolo fondamentale nella politica estera statunitense e spero che Weinstein e Dayton saranno presto confermati", ha detto Risch. Keith Dayton ricopre dal 2010 il ruolo di direttore del centro George C. Marshall in Germania e ha in passato lavorato in Ucraina come consigliere del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. (Rum)