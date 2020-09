© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caso di positività al coronavirus è stato riscontrato tra i dipendenti Atac che operano per Metro C. Si tratta di una persona asintomatica e per tanto è scattata la quarantena precauzionale per un gruppo di colleghi che hanno avuto contatti diretti. Le persone in quarantena saranno sottoposte a tampone. (Rer)