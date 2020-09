Imprese: Fincantieri, impostata l'unità sperimentale Zeus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, presso il cantiere di Castellammare di Stabia, l’impostazione di Zeus (Zero emission ultimate ship), un’unità navale sperimentale alimentata tramite fuel cell per la navigazione in mare e prima nel suo genere al mondo. Stando al relativo comunicato stampa, il completamento dei lavori è previsto per il 2021. La ricerca alla base di Zeus, prosegue la nota, riguarda il miglioramento della sostenibilità ambientale di navi cruise, mega yacht, traghetti, ferry e navi da ricerca oceanografica, attraverso la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nonché gli ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato. Con una lunghezza di circa 25 metri e una stazza di circa 170 tonnellate, Zeus sarà infatti un laboratorio galleggiante finalizzato ad acquisire informazioni sul comportamento nell’ambiente reale delle fuel cell, dispositivo elettrochimico che permette di ottenere energia elettrica direttamente dall’idrogeno senza processo di combustione termica. L'unità navale, si legge nel documento, sarà dotata di un apparato ibrido (due diesel generatori e due motori elettrici) da utilizzare come sistema di propulsione convenzionale. A questo si aggiungono un impianto di fuel cell di 130 kilowatt, alimentato da circa 50 chili di idrogeno contenuti in otto bombole a idruri metallici, secondo tecnologie già in uso sui sommergibili, e un sistema di batterie, che insieme consentiranno un’autonomia di circa otto ore di navigazione a zero emissioni ad una velocità di circa 7,5 nodi. L’architettura del quadro di propulsione, prosegue la nota, permetterà di alimentare i motori in quattro diversi modi: zero noise (in cui si utilizzano esclusivamente batterie al litio capaci di garantire un’autonomia di quattro ore di navigazione alla velocità di quattro nodi; zero emission (in cui l’energia elettrica viene fornita dalle fuel cell); navigazione su diesel generatore con batterie in ricarica; e navigazione su diesel generatore per i trasferimenti, con una autonomia di 60 ore a nove nodi. (segue) (Com)