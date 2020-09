Amministrative: Vincenzi (Pd), partito in crescita nel territorio, ora impegno per ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste ultime elezioni amministrative ci consegnano l'ulteriore crescita del Partito democratico, affermatosi come primo partito in Italia e unico vero soggetto politico che può arginare le peggiori destre nel Paese degli ultimi anni". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio. "Nel Lazio, grazie all'impegno inarrestabile delle donne e degli uomini che da candidati, da volontari, da militanti - aggiunge - con passione e abnegazione si sono messi in gioco al servizio delle proprie comunità, il Partito democratico e il centrosinistra hanno raggiunto importanti traguardi come la limpida vittoria di Massimiliano Borelli ad Albano Laziale e la straripante riconferma di Pierluigi Sanna con più del 70 per cento dei consensi a Colleferro". "Oggi quell'impegno e quella passione - prosegue ancora - vanno raddoppiati per sostenere tutti gli altri candidati sindaci che sono al ballottaggio, da Emanuela Panzironi a Zagarolo, a Carlo Zoccolotti a Genzano, a Michele Cardone ad Anguillara Sabazia. Un grazie immenso va a loro e al nostro segretario Nicola Zingaretti per aver portato avanti una battaglia importantissima di riaffermazione per la centralità del Pd nella stabilità e nella difesa della democrazia, in un momento così delicato come quello in cui stiamo vivendo e che la pandemia ci ha consegnato", conclude Vincenzi.(Com)