Italia-Brasile: nasce associazione di Promo per sviluppo rapporti economici e culturali tra due Paesi (2)

- "Nonostante la diffusione del coronavirus e le conseguenti misure di lockdown abbiano impattato sull'economia brasiliana che ha registrato una contrazione del pil in media del 7 per cento - sottolinea Giacomo Guarnera, presidente di Promo Brasile Italia - lo Stato di San Paolo e il Comune di Campinas in particolare, tengono botta attestandosi a un -2 per cento grazie all'agroalimentare e l'energy, settori che resistono nonostante la complessità del momento e continuano a essere attrattivi per le imprese italiane. Anche l'industria dell'automotive, dopo un drastico calo delle vendite, sta reagendo cambiando le linee produttive per portare sul mercato nuovi modelli, strategia che sta pian piano rianimando la filiera e dovrebbe dare anche nuovi input alla domanda". Sono circa 50 le imprese italiane presenti nella Città di Campinas, che con tutta l'Area Metropolitana, rinomata per l'innovazione tecnologica, rappresenta 24 miliardi di euro di Pil (poco distante dal pil di nazioni come Paraguay e Bolivia) e oltre 3,2 milioni di abitanti. Fra queste aziende, ci sono colossi come Marelli, Luxottica, Pirelli, oltre che una nuova leva di giovani e dinamiche aziende italiane. "Campinas ha un rapporto profondo con il popolo italiano – ha dichiarato Jonas Donizette, sindaco di Campinas - Dalla penisola italiana sono arrivati tanti italiani di talento che hanno portato con sé i loro sogni, la loro cultura e le loro usanze, contribuendo a costruire e cambiare la Città e il nostro sviluppo umano ed economico. A sua volta, Campinas ha offerto a Milano il suo più grande patrimonio musicale, Carlos Gomes. Tra queste due terre sono già avvenuti molti scambi. La creazione dell'Ufficio è un modo per rafforzare questi preziosi legami, al fine di intensificare i partenariati attuali e futuri tra i nostri popoli". (com)