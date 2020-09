Migranti: Schinas, procedure accelerate per chi arriva da paesi con basso tasso riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che arrivano da paesi con basso tasso di riconoscimento per ottenere protezione internazionale avranno procedure accelerate. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, presentando il nuovo Patto per la migrazione e l'asilo della Commissione europea. Parlando del "secondo piano" della casa, l'immagine che ha usato per spiegare il nuovo Patto, e che è fatto da una "gestione forte della frontiera esterna", Schinas ha spiegato che "ci saranno screening obbligatori a tutte le frontiere di tutti i punti di ingresso", mentre "attualmente l'obbligo è solo per lo Stato membro che deve prendere le impronte digitali di qualcuno che arriva irregolarmente e poi registrarlo". Con il nuovo Patto, "tutti gli arrivi saranno sottoposti a screening di sicurezza, sanità e di identità", così che tutte le persone possano essere indirizzate verso le giuste procedure. In questo contesto, "tutti quelli che avranno poca possibilità di ricevere l'asilo", perché arrivano da paesi con un basso tasso di riconoscimento, andranno "a procedure accelerate in modo che sia gestita velocemente la richiesta di asilo e il rimpatrio se del caso". (Beb)