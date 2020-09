Omicidio Vannini: difesa chiede per Antonio Ciontoli l'omicidio colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del processo bis in corte d'appello per l'omicidio di Marco Vannini, l'avvocato Andrea Miroli, legale della famiglia Ciontoli, con la sua arringa ha tentato di disarticolare la volontarietà imputata dalla pubblica accusa ad Antonio Ciontoli nel causare la morte del 21enne, fidanzato della figlia e deceduto la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 a Ladispoli, dopo una lunga agonia dovuta a un colpo di pistola. "La morte di Marco non sarebbe servita a salvaguardare il posto di lavoro di Antonio", ha detto più volte l'avvocato. Sul resto della famiglia, la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, quest'ultima fidanzata di Marco, l'avvocato ha sostenuto la loro estraneità all'idea di nascondere, fino alla morte di Marco, quanto accaduto. Per questo ha chiesto per Antonio Ciontoli la condanna per omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente e per i familiari l'assoluzione o in subordine l'omissione di soccorso o, in subordine, il favoreggiamento. (Rer)