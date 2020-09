Kosovo: team sanitario militare italiano collaborerà nella risposta al Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del team medico militare italiano, maggiore Benegiamo ha ribadito l’importanza della prevenzione nel contrasto al Covid-19, sottolineando il clima di collaborazione professionale già instaurato con i medici dei principali ospedali del Kosovo. Sin dalla comparsa del virus in Kosovo l’Italia è stata in prima fila nell’assistere le Autorità locali. Il contingente militare italiano presso Kfor ha tra l’altro recentemente sanificato due scuole, consentendone la riapertura in tempo per l’inizio dell’anno scolastico nel rispetto delle normative anti Covid-19. L’Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale ha rafforzato il sistema sanitario nazionale con la fornitura di un reparto completo di cardiochirurgia, la formazione specialistica di medici ed infermieri e più di recente la consegna di un laboratorio di analisi virale e importanti quantitativi di dispositivi di protezione individuale e presidi medici. (Com)