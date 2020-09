Montenegro-Serbia: ambasciatore serbo Bozovic, possibile apertura consolato a Berane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia potrebbe aprire un consolato nella località di Berane, in Montenegro. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", la notizia è stata confermata dall'ambasciatore di Serbia in Montenegro, Vladimir Bozovic, nel corso di una visita effettuata nella località montenegrina che vede una folta comunità serba al suo interno. Bozovic ha incontrato oggi i vertici del comune di Berane, con i quali ha discusso anche di questo tema. "Ho sollevato la questione presso il ministero degli Esteri della Serbia, che sta lavorando intensamente su ciò che è necessario fare per aprire un altro consolato generale in Montenegro. Pensiamo che la città di Berane se lo meriti", ha detto Bozovic. Secondo l'ambasciatore, Berane è il miglior tessuto connettivo tra il Montenegro e la Serbia. "Abbiamo anche avuto l'opportunità di discutere dei problemi degli sfollati interni provenienti dal Kosovo, una tema che conferma che quando la Serbia ha vissuto delle difficoltà, Berane ha aperto le sue porte", ha concluso Bozovic. (Mop)