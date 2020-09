Serbia: ministro Esteri Dacic, necessaria soluzione politica per il problema del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non "uscirà dal problema del Kosovo" fino a quando non sarà raggiunta una soluzione politica sulla questione. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ospite nella serata di ieri dell'emittente pubblica "Rts". Il ministro ha osservato che "è vero che l'economia potrebbe avere una forza trainante" per risolvere i problemi tra Belgrado e Pristina, ma il passo successivo dovrà essere quello di esaminare le possibili soluzioni politiche. Il 4 settembre le delegazioni di Belgrado e Pristina hanno sottoscritto con gli Stati Uniti un accordo per la normalizzazione dei rapporti economici. Nella giornata di ieri è giunto a Belgrado Richard Grenell, inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo Belgrado-Pristina. L'accordo siglato a Washington porterà alla "creazione di nuovi posti di lavoro", ha dichiarato ieri Grenell durante un incontro presso l'ambasciata statunitense a Belgrado con i rappresentanti delle Camere di commercio di Serbia e Kosovo. Grenell ha sottolineato il ruolo del presidente Usa Donald Trump nel raggiungimento di accordi che potranno portare benessere all'intera regione. "Queste non sono solo parole sulla carta, ma posti di lavoro per le persone che vivono qui", ha detto l'inviato della Casa Bianca definendo "eccezionale" quanto raggiunto a Washington con le delegazioni di Belgrado e di Pristina lo scorso 4 settembre. (segue) (Seb)