Serbia: ministro Esteri Dacic, necessaria soluzione politica per il problema del Kosovo (3)

- Nella giornata di oggi si sono tenuti anche degli incontri con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro Ana Brnabic. L'incontro è avvenuto nella sede di Palazzo Serbia dove i rappresentanti delle due delegazioni hanno firmato una dichiarazione congiunta e aperto "virtualmente" un ufficio regionale a Belgrado della Dfc. Nella giornata di oggi è previsto un incontro fra la delegazione Usa e quella del ministero delle Infrastrutture sulla realizzazione di progetti comuni. Secondo quanto riportato in precedenza dalla stampa locale, fra i punti principali di discussione ci dovrebbe essere la costruzione della cosiddetta Autostrada della pace, destinata a collegare la città di Nis con Pristina. Entro la fine di quest'anno la Serbia dovrebbe iniziare i lavori nella direttrice che va da Nis alla località di Plocnik per una lunghezza di 33 chilometri. La spesa prevista per la stesura del progetto, gli espropri e i lavori è di 250 milioni di euro. Per questa tratta la Banca europea degli investimenti (Bei) ha concesso 40,6 milioni di euro a fondo perduto e un prestito del valore di 100 milioni di euro. Da Plocnik alla località di Merdare si snoda la seconda sezione dell'autostrada per una lunghezza di 44 chilometri. In questo caso la spesa prevista è di 570 milioni di euro. L'Autostrada della pace proseguirà, secondo il progetto, fino a Durazzo attraverso la tratta già esistente che va da Pristina passando per Tirana fino al porto albanese. L'infrastruttura garantirebbe così alla Serbia uno sbocco al mare. La delegazione Dfc guidata da Bohler resterà 4 giorni in Serbia per analizzare le potenzialità di sviluppo e investimento anche in altri settori. (segue) (Seb)