I fatti del giorno - America Latina

- Argentina: Fernandez all'Onu, ripristinare "multilateralismo basato su solidarietà" - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha rivolto un appello alla comunità internazionale a "ripristinare un multilateralismo basato sulla solidarietà". Lo ha detto nel corso del suo primo intervento come capo di Stato al dibattito generale della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Nel contesto della crisi globale dovuta all'impatto della pandemia del nuovo coronavirus, oltre allo sforzo globale nella ricerca di un vaccino contro la Covid-19, che dovrà essere "un bene pubblico globale ed equamente accessibile a tutte le nazioni", è necessario anche "trovare un vaccino contro l'ingiustizia sociale, la depredazione ambientale, e la discriminazione", ha detto Fernandez. Il presidente argentino si è quindi dichiarato a favore di "una pronta ed efficace applicazione dell'Accordo di Parigi" per la lotta contro il cambiamento climatico. "Nessuno si salva da solo in un pianeta che si incendia, si inonda o si avvelena", ha detto. (segue) (Res)