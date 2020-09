I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: italiani residenti hanno votato sì a referendum su taglio parlamentari - La maggioranza degli italiani residenti in Venezuela ha votato sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Secondo i dati elaborati dal consolato italiano in Venezuela, 6.997 elettori (il 50,82 per cento) ha votato a favore della riforma, mentre 6.770 (il 49,18 per cento) si è detta contraria, un differenza di appena 227 voti. Degli 89.191 cittadini italiani convocati al voto solo 15.957 (il 17,89 per cento) si sono recati alle urne. (segue) (Res)