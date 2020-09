I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: presidente Duque all'Onu, comunità internazionale esiga elezioni libere in Venezuela - Il presidente della Colombia Ivan Duque ha ribadito il suo appello alla comunità internazionale a non avallare le elezioni parlamentari in programma in Venezuela il prossimo 6 dicembre. “Chiediamo a tutti i paesi del mondo di alzare la propria voce per chiedere elezioni realmente libere, e non la messinscena prefabbricata a cui si vuol fare partecipare il popolo venezuelano con il solo scopo di perpetuare la dittatura”, ha detto Duque intervenendo come capo di Stato al dibattito generale della 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Duque ha quindi accusato il presidente venezuelano Nicolas Maduro e il suo governo di finanziarsi con il narcotraffico e di ospitare terroristi sul proprio territorio. “Il regime dittatoriale di Maduro è una minaccia costante per la democrazia nella regione e in tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente colombiano. (segue) (Res)