I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: violenze polizia, Corte suprema ordina sospensione uso fucili calibro 12 - La Corte suprema di giustizia della Colombia ha ordinato al governo di sospendere entro le prossime 48 ore l’uso di fucili calibro 12 da parte delle Unità antisommossa (Esmad), fino a quando non verranno garantite garanzie per un uso responsabile e misurato dell’arma. Il verdetto arriva in risposta a una istanza presentata da oltre 20 cittadini contro il presidente della Repubblica, il ministro della Difesa e la Polizia nazionale, secondo cui l’uso della forza da parte degli agenti “ha violato il diritto alla protesta pacifica e alla vita”. (Res)