I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Difesa: segretario Usa Esper, manterremo superiorità militare Israele in Medio Oriente - Il segretario alla Difesa statunitense, Mark Esper, ha promesso al ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, che gli Stati Uniti manterranno il vantaggio qualitativo di Israele in Medio Oriente. Nel corso di un incontro al Pentagono, Esper ha sottolineato che Israele è il partner strategico più importante degli Stati Uniti in Medio Oriente. "La nostra partnership è stata costruita nel corso delle generazioni sulla base di valori condivisi, interessi condivisi e preoccupazioni condivise", ha detto Esper. Il segretario statunitense ha sottolineato che i legami di amicizia tra i popoli di Israele e degli Stati Uniti sono indissolubili. Gli Stati Uniti sono stati la prima nazione a riconoscere lo Stato di Israele dopo l'indipendenza nel 1948. (segue) (Res)