I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Arabia Saudita: graduale ripresa dell'Umrah dal 4 ottobre - Sospesa da marzo a causa del Covid-19, l'Umrah, il piccolo pellegrinaggio islamico alla Mecca, in Arabia Saudita, riprenderà gradualmente dal 4 ottobre. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno saudita. In una prima fase, "6000 cittadini (sauditi) e residenti (stranieri) nel regno saranno autorizzati ogni giorno a fare l'Umrah, dal 4 ottobre", specifica il ministero in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale saudita "Spa". I visitatori dall'estero saranno ammessi dal primo novembre, quando il numero di pellegrini ammessi salirà a 20 mila al giorno, ha aggiunto il ministero. (segue) (Res)