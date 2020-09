Energia: Armenia, Iaea discute estensione delle attività della centrale nucleare Metsamor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Territorio e delle Infrastrutture armeno, Suren Papikyan ha discusso con il direttore generale aggiunto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Iaea), Dazhu Yang, dell'estensione del programma operativo della centrale nucleare armena. L'incontro è avvenuto nel corso della 64ma conferenza generale dell'organizzazione, come riportato dall'agenzia di stampa "Armenpress". Papikyan e Yang hanno inoltre parlato dell'aumento dei livelli di sicurezza e di ulteriori iniziative volte allo sviluppo dell'energia atomica in Armenia. Nella giornata di ieri il ministro armeno Papikyan ha ringraziato l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Iaea) per il sostegno dimostrato nel corso della pandemia. (segue) (Res)