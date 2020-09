Energia: Armenia, Iaea discute estensione delle attività della centrale nucleare Metsamor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio sottolineare il sostegno offerto agli Stati membri per assicurare il funzionamento continuo e sicuro degli impianti nucleari. Siamo grati al direttore generale e alla dirigenza per la fornitura di disinfettanti e dispositivi di diagnosi forniti a più di 120 paesi tra cui l'Armenia, che ha rafforzato la capacità di risposta al Covid-19", ha detto Papikyan, sottolineando come il settore del nucleare abbia un'importanza fondamentale nel programma energetico del paese caucasico. Il ministro armeno ha infine espresso la sua preoccupazione riguardo ad una presunta minaccia dell'Azerbaigian di colpire la centrale nucleare armena di Metsamor. "La minaccia di far saltare in aria la centrale nucleare di Metsamor, espressa dal rappresentante ufficiale del ministero della difesa azerbaigiano durante gli scontri armati sul confine tra Armenia e Azerbaigian, non è altro che un crimine contro l'umanità e dovrebbe ricevere un'adeguata risposta da parte della comunità internazionale. L'Armenia continuerà a fare tutti gli sforzi possibili per prevenire minacce simili in futuro", ha concluso Papikyan. (Res)