Referendum: Carfagna (FI), ora riforme condivise, proporzionale non è tabù

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, rammenta di aver "votato 'sì' in Parlamento, ben consapevole che il taglio dei parlamentari sia solo l'inizio del percorso". In un'intervista al quotidiano "Il Mattino" quindi ha aggiunto: "Andiamo verso un cambiamento senza precedenti degli assetti della nostra democrazia e sono convinta che l'opposizione debba partecipare a questo processo. E' dovere della maggioranza coinvolgerla, ma è anche dovere del centrodestra scendere dall'Aventino, pretendere che le nuove regole vengano scritte puntando alla più larga condivisione possibile". Per Carfagna, "sul tavolo oggi c'è una proposta di legge elettorale proporzionale, non la considererei un tabù. Da quando c'è il maggioritario, abbiamo avuto 16 governi in 26 anni, maggioranze innaturali, governi tecnici: non mi sembra che fosse quello che volevamo". (Com)