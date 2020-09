Ue: von der Leyen presenta oggi il piano per la riforma su asilo e migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen svelerà oggi il piano per la riforma del patto europeo su migrazioni e asilo. Secondo von der Leyen, il nuovo patto si baserà su un "approccio umano e umanitario" e farà una chiara distinzione tra coloro che hanno o meno il diritto di restare in Europa. La nuova politica dovrebbe includere anche misure per combattere i trafficanti, rafforzare le frontiere esterne e creare percorsi legali. Von der Leyen avrebbe dovuto presentare il patto il prossimo 30 settembre, ma il recente incendio che ha distrutto il più grande centro d’accoglienza per i migranti sull'isola greca di Lesbo ha reso ancora più urgente quest’annuncio politico. Come dichiarato nel corso di un suo recente intervento al Parlamento europeo, "nel nuovo piano" sulle migrazioni che sarà presentato a breve, "verrà abolito il regolamento di Dublino e sarà sostituito da un nuovo sistema di governance" che prevede “la gestione delle migrazioni” e “avrà una struttura comune per quello che riguarda gli asili ed i rimpatri, ed avrà anche un meccanismo di solidarietà molto forte ed incisivo".Il principio guida dell’Ue, ha spiegato la presidente della Commissione Ue nel suo intervento resterà quello di "salvare vite", una condizione non negoziabile e che non si può considerare come “un’opzione”. Successivamente, ha proseguito von der Leyen, “bisogna vedere chi ha il diritto di restare oppure no. In ogni caso ci vuole la solidarietà da parte di tutta l'Unione per affrontare questo problema". Su questo tema, ovviamente, si concentrerà il dibattito fra i paesi membri e, evidentemente, presidente tedesca si è detta consapevole del fatto che ci saranno dei “punti su cui andremo d'accordo e su altri meno”. Von der Leyen si è detta consapevole del fatto che ha anche “la presidenza tedesca di turno del Consiglio Ue vuole raggiungere dei risultati" su questo tema, un fattore che dovrebbe favorire un buon esito del negoziato.Nella serata di ieri, martedì 23 settembre, anche il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha parlato del superamento del regolamento di Dublino. Nel corso di un punto stampa a margine della presentazione a Roma del rapporto Welfare Index Pmi 2020 ha affermato: "Questo governo sa lavorare, ha lavorato molto con il governo tunisino" anche "rispettando le sue sensibilità", ma ha "rinforzato il piano dei rimpatri" che, ha assicurato il premier, "partirà molto presto". Quanto alla seconda novità, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "formulerà già domani una proposta per superare il Patto di Dublino", ha aggiunto Conte.Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in un’intervista ripresa da diversi media internazionali, ha fatto capire che il confronto europeo non sarà semplice e ha detto che Vienna si porrà contro qualsiasi tentativo di costringere i paesi dell'Ue ad accogliere i richiedenti asilo. Kurz ha accennato agli sforzi fatti sinora dalla Commissione europea per introdurre delle quote obbligatorie di ridistribuzione dei rifugiati fra tutti i Paesi membri dell'Ue, che sono state respinte da diversi Stati dell'Europa centrale e orientale. "Riteniamo che il principio di ridistribuzione in Europa sia fallito e molti Stati lo rifiutano. Non funzionerà in questo modo", ha detto Kurz. La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson ritiene che i 27 Stati membri condividano l'onere di gestire le richieste di asilo dei migranti che arrivano principalmente sulle coste meridionali del blocco in Grecia, Italia e Spagna, riportando sul tavolo l’opportunità di una condivisione obbligatoria degli oneri. Secondo Kurz, tuttavia, questa non sarebbe la giusta soluzione. “Una migliore protezione dei confini esterni (dell'Ue), una lotta comune contro i trafficanti, ma anche un aiuto congiunto dove è necessario (nei paesi da cui provengono i rifugiati): questa è la strada da percorrere", ha detto il cancelliere. L'Austria e altri paesi, come Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, si sono tutti espressi in passato contro qualsiasi forma di ridistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo. (rei)