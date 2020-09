© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha posto la fiducia al Senato al decreto che proroga lo stato di emergenza per la pandemia da coronavirus. Il testo ha già avuto il via libera della Camera. Il presidente di turno di palazzo Madama Anna Rossomando ha quindi sospeso la seduta per la convocazione della conferenza dei capigruppo, che definirà la tempistica dei lavori.(Rin)