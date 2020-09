Regionali: Cangini, Salvini non rappresenta il centrodestra, FI rientri nei propri panni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al leader della Lega, il senatore di Forza Italia Andrea Cangini osserva che "scarica la responsabilità delle sconfitte in Campania e Puglia sugli alleati, glissa sulle proprie colpe in Toscana, teorizza candidature civiche che non pratica: Matteo Salvini appare annebbiato, di sicuro incapace di calarsi nei panni di leader del centrodestra". In una nota il parlamentare azzurro aggiunge: "La sua demagogia si conferma il miglior puntello al governo Conte. Cosa aspetta Forza Italia a rientrare nei propri panni?". (Com)