Innovazione: Pisano, bisogna combattere disuguaglianze digitali e creare ecosistema inclusivo

- Il Leonardo Drone Contest contribuisce in maniera significativa a migliorare la percezione dell'intelligenza artificiale e la fiducia che si ha verso questa disciplina, impostando un lavoro pratico. Così la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, intervenuta oggi alla premiazione della prima edizione del Contest, un progetto ideato e sviluppato da Leonardo per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata all'ambito dei sistemi senza pilota. "L'iniziativa favorisce la crescita di un ecosistema inclusivo: come ribadito anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, infatti, il progresso digitale ha creato in tempi record ricchezze enormi, che tuttavia sono concentrate nelle mani di un numero molto ristretto di soggetti", ha detto, sottolineando la necessità che la dimensione tecnologica rimanga etica, e che tenga conto del rispetto delle idee, della dignità umana e delle categorie più in difficoltà. "Abbiamo il dovere di occuparci delle disuguaglianze digitali guardando al contempo anche al futuro e alle prossime generazioni, e ai valori che gli dovremo trasmettere: su tecnologie del genere non vanno creati monopoli, ma un sistema che coinvolga grandi imprese, atenei, Pmi, startup e soprattutto i nostri ragazzi", ha aggiunto, sottolineando il ruolo cruciale delle università e dei centri di ricerca in questa direzione. (Ems)