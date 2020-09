Milano: Boccalini (Taxiblu), troppi incidenti, serve più attenzione sulle strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "Saremo ripetitivi nel ribadirlo ma francamente se in questa città le cose non cambiano noi non possiamo mica arrenderci al fatto che vadano bene così. La realtà dei fatti ci dice che le strade di Milano sotto il profilo della sicurezza sono diventate qualcosa che metterebbe alla prova anche il più “zen” degli automobilisti e dei cittadini. E la nostra a differenza di altri non è una battaglia ideologica contro i monopattini piuttosto che contro le biciclette ma è una presa d’ atto che i tragici numeri degli incidenti diffusi in questi giorni ci consegnano. Per chi sulle strade ci lavora come noi, ma penso anche ai corrieri o anche banalmente al cittadino che passeggia sui marciapiedi, oggi il rischio di fare un incidente che coinvolga questi mezzi è altissimo. Un po’ per incoscienza e il non rispetto delle regole di chi li usa e un po’ anche per la disposizione di ciclabili a volte “nate” frettolosamente ai lati della strada. Ci piacerebbe vedere oltre che ai “tutor” per chi gira in monopattino anche qualche vigile in più nelle vie, soprattutto in quelle periferiche e congestionate dal traffico di questi giorni. Nessuna caccia alle streghe ma il Codice della Strada vale e deve valere per tutti. Cominciare a sanzionare adeguatamente chi non rispetta le regole, unitamente ad una corretta educazione stradale, possono essere i primi passi significativi per una mobilità più civile". (Com)