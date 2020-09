© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2020, le esportazioni industriali del Libano sono calate del 22,7 per cento su base annua, per un valore complessivo di un miliardo di dollari. Un leggero miglioramento si è registrato a giugno, con un aumento del 12,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. (Res)