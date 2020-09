Innovazione: Pisano, cruciale che università sia al centro dello sviluppo di tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione, la conoscenza e la condivisione sono alla base di tutti i cambiamenti e le evoluzioni anche in ambito digitale, e la presenza dell'università al centro dello sviluppo delle tecnologie è per questo essenziale. Così la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, intervenuta oggi alla premiazione della prima edizione del Leonardo Drone Contest, un progetto ideato e sviluppato dalla società per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata all'ambito dei sistemi senza pilota. "L'intelligenza artificiale genererà cambiamenti sociali ed economici più profondi di qualsiasi altra rivoluzione tecnologica nella storia, e per essere al servizio delle persone deve diventare bagaglio e parte integrante dell'educazione di ogni cittadino: per questo motivo siamo impegnati su diversi progetti con l'obiettivo di renderla comprensibile e utilizzabile anche dai non addetti ai lavori", ha concluso. (Ems)