Trasporto aereo: Wizz Air lancia nuova tariffa low cost per voli in Italia (2)

- La mappa della pianificazione del viaggio viene aggiornata quotidianamente alle 18:00 Cet, ma Wizz Air consiglia ai passeggeri di ricontrollare i requisiti di ingresso prima della partenza poiché potrebbero essere soggetti a modifiche quotidiane e la compagnia aerea incoraggia sempre i suoi passeggeri ad acquistare Wizz Flex per la massima tranquillità. Includendo Wizz Flex nella prenotazione, i passeggeri possono stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderano viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, possono riprenotare su qualsiasi volo Wizz di loro scelta. Zsuzsa Poos, chief customer & marketing officer di Wizz Air, ha detto:“ Cerchiamo sempre di migliorare l'esperienza del cliente durante tutto il viaggio e sul nostro sito web e questo nuovo strumento di ricerca renderà più facile per i passeggeri determinare dove possono e non possono viaggiare. Riteniamo che la mappa di pianificazione del viaggio allevierà le preoccupazioni dei passeggeri riguardo ai viaggi in questi tempi incerti, poiché li mantiene aggiornati con le ultime informazioni di viaggio in modo che possano continuare a scoprire nuove ed entusiasmanti destinazioni nella rete Wizz. Il nostro scopo è semplice, garantire libertà di spostamento a prezzi accessibili, e la Travel Planning Map è un altro modo in cui manteniamo questa promessa fatta ai nostri clienti.” (Com)